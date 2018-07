PNR lança evento para ocupar o prédio comprado por Ricardo Robles

O Partido Nacional Renovador lançou um evento no Facebook para a ocupação, no próximo dia 31, do prédio comprado por Ricardo Robles em Alfama. “Vamos ocupar o prédio do Robles”, é o nome do evento que conta, até ao momento, com 275 confirmações e 1.300 interessados.

“Se temos esta vergonha de políticos medíocres, vigaristas e aldrabões, é porque há quem vote neles. A culpa é dos eleitores que parece que gostam de ser roubados”, pode ler-se, tanto no Facebook, como no site do partido de extrema direita. “Nós não! Lutamos pela justiça e pela ética nos cargos públicos. Não toleramos esta constante pilhagem ao erário público por parte dos ‘pulhíticos’ do sistema, aldrabões e hipócritas, que se servem dos cargos em vez de servirem”.

O PNR deixa, por isso, o repto: “No dia 31 às 12h30, vamos “oKupar” o prédio do político de Extrema-Esquerda-caviar”.

A polémica do prédio do autarca lisboeta estalou esta sexta-feira, depois de o Jornal Económico noticiar que o bloquista, acérrimo opositor da especulação imobiliária, tinha, em 2014, comprado com a irmã, um prédio em leilão à segurança social por 347 mil euros para, depois de remodelações, o ter colocado à venda por 5,7 milhões através de uma agência imobiliária.

Esta sábado foi divulgado pelo Público que o prédio do vereador do Bloco de Esquerda em Alfama esteve anunciado para alojamento local. Os 11 apartamentos foram anunciados como “prontos para serem utilizados em short term rental [contratos de curta duração]”, ou seja, como uma boa oportunidade de investimento, uma “oportunidade única em área turística no coração de Lisboa”.

Entretanto, o Bloco de Esquerda já reagiu ao sucedido. “A notícia foi mal contada.” Foi assim que Catarina Martins reagiu na manhã de sábado às notícias do caso Robles. Pelo caminho acusou o PSD de hipocrisia e deu a entender que não foi por acaso que as notícias da venda do prédio de Ricardo Robles viram agora a luz do dia, quando o Bloco tem iniciativas legislativas que vão pôr em causa muitos interesses imobiliários.

A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda defendeu que o pedido de demissão feito pelo PSD Lisboa ao vereador bloquista Ricardo Robles era incoerente.

O prédio foi, entretanto, vandalizado. Este sábado à tarde foram pintados vários grafiti no exterior como os que costumam ser vistos em prédios abandonados da capital. Para além do logótipo do Bloco de Esquerda, lê-se a frase “aqui podia morar gente”.

