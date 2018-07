“A casa deste urso foi invadida por turistas”. Abate de urso polar gera onda de críticas

O abate de um urso polar por um segurança de um cruzeiro na ilha de Svalbard, na Noruega, deu início a várias críticas sobre o impacto do turismo na região e nos comportamentos dos animais. Segundo o The Guardian, o animal foi morto a tiro no sábado por um segurança, depois de este ter atacado outro guarda do cruzeiro.

O ataque ocorreu quando os turistas do cruzeiro MS Bremen desembarcaram em Svalbard, localizada numa região entre a Noruega e o Polo Norte, conhecida pelos seus glaciares, renas e ursos polares. Negar Etminan, porta-voz da empresa alemã Hapag Lolyd Cruises, que opera o cruzeiro, disse que um dos seguranças “foi atacado por um urso polar e foi ferido na cabeça”, tendo o animal sido abatido “num ato de auto-defesa”. O porta-voz acrescentou ainda que todos os navios que passam pela ilha são obrigados a ter seguranças contra ursos polares.

Em comunicado no Facebook, a empresa reforçou que “os ursos polares só são observados a bordo dos navios, com uma distância de segurança”. Para os turistas poderem observar mais de perto os animais, é necessária uma licença, explicou. Para essa licença ser obtida, “os guardas de ursos polares, após avistarem os animais, vão em primeiro lugar sozinhos e sem passageiros, para ter a certeza que não há ursos no local. Assim que um animal desses se aproxima, a licença é imediatamente cancelada”.

A empresa contou também que “como as tentativas dos outros guardas para expulsar o animal não foram bem sucedidas, teve que haver uma intervenção em legítima defesa para proteger a vida do guarda”. O segurança ferido foi levado de helicóptero para Longyearbyen e não corre perigo de vida.

Depois da divulgação das imagens, rapidamente uma onda de críticas surgiu nas redes sociais, alertando sobretudo para o impacto que o turismo poderá estar a ter naquela região. O comediante Ricky Gervais não poupou as críticas: “Vamos aproximar-nos de um urso polar no seu habitat natural e depois matá-lo se ele se aproximar muito. Idiotas”.

"Let's get too close to a polar bear in its natural environment and then kill it if it gets too close". Morons. https://t.co/FEPt0sYOtF — Ricky Gervais (@rickygervais) July 29, 2018

“A casa deste urso polar foi invadida por turistas do cruzeiro de turismo da Hapag Lolyd Cruises. Ele defendeu-se a si mesmo e à sua casa, ferindo um «guarda contra ursos polares». Depois foi abatido. Fica aqui o pensamento: porque não ver os ursos de longe e deixá-los sozinhos?”, questionou uma internauta.

This #polarbear home was invaded by tourists from the Cruise Ship @HLCruisesInt. He defended himself and his home, mildly injuring a "polar bear guard". He was then shot dead. Here's a thought. Why not look at the bears from afar and leave them alone? RT to Leave the bears alone. pic.twitter.com/88vl0P3tWM — Bella Lack ???? (@BellaLack) July 30, 2018

Svalbard tem cerca de 3.000 ursos polares (mais animais do que população humana). Segundo o Express, o comportamento destes animais tem vindo a mudar nos últimos anos, como resultado da crescente aproximação dos humanos ao seu território. Em 2011, um estudante britânico foi morto numa visita de estudo. Há três anos, um homem checo que viajou para ver o eclipse solar sofreu ferimentos na cara e nos braços depois de ser atacado na sua tenda.

Os ursos polares são considerados uma espécie “vulnerável” à extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN). Nesta região da Noruega, está previsto o desembarque de 18 cruzeiros na próxima semana para visitarem o arquipélago.

Continuar a ler