A troca de críticas entre Donald Trump e o ‘publisher’ do The New York Times

Donald Trump voltou a atacar os meios de comunicação social poucas horas depois te ter escrito no Twitter que tinha tido um encontro “muito bom e interessante” com o ‘publisher’ do The New York Times, A.G. Sulzberger. “Passámos muito tempo a falar da grande quantidade de notícias falsas que se divulgam nos media e sobre como se converteram naquilo que se tem chamado ‘inimigo do povo’. Triste!”, escreveu o presidente dos Estados Unidos.

Had a very good and interesting meeting at the White House with A.G. Sulzberger, Publisher of the New York Times. Spent much time talking about the vast amounts of Fake News being put out by the media & how that Fake News has morphed into phrase, “Enemy of the People.” Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

O tweet mereceu resposta de Sulzberger, que quis mostrar sua versão da reunião que aconteceu no passado dia 20 de julho. “Disse ao Presidente diretamente que considerei que o seu discurso não é apenas um fator de divisão, mas que se está a tornar cada vez mais perigoso”, afirmou.

“Implorei-lhe que reconsiderasse os seus vastos ataques ao jornalismo, que considero que são perigosos e prejudiciais para o nosso país”, acrescentou. Além disso, lembrou que foi Donald Trump que começou a referir-se à imprensa como o “inimigo do povo” no início do mandato.

E horas depois o presidente norte-americano voltou a aparecer no Twitter, com novas críticas aos meios de comunicação social. “Quando os meios – motivados por um insano Síndrome do Transtorno de Trump – revelam deliberações internas do nosso Governo certamente põem em perigo a vida de muitos, não só de jornalistas. Que antipatriótico!”, disse no primeiro de uma série de tweets.

When the media – driven insane by their Trump Derangement Syndrome – reveals internal deliberations of our government, it truly puts the lives of many, not just journalists, at risk! Very unpatriotic! Freedom of the press also comes with a responsibility to report the news… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

“A liberdade de imprensa também envolve a responsabilidade de “informar com exatidão. 90% da cobertura sobre a minha administração é negativa, apesar dos resultados bastante positivos que temos alcançado”, continuou.

…accurately. 90% of media coverage of my Administration is negative, despite the tremendously positive results we are achieving, it’s no surprise that confidence in the media is at an all time low! I will not allow our great country to be sold out by anti-Trump haters in the… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

“Não permitirei que se venda o nosso grande país aos anti-Trump da moribunda indústria jornalística”, prometeu, antes de apontar os jornais The New York Times e The Washington Post como dois claros exemplos que não fazem mais do que o atacar, sem nunca ter em conta os seus êxitos.

“Por exemplo, os fracassados New York Times e o Washington Post não fazem nada a não ser escrever más histórias mesmo sobre conquistas positivas – E nunca vão mudar!”, escreveu.

…and the Amazon Washington Post do nothing but write bad stories even on very positive achievements – and they will never change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

