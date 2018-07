Angola. Nove mortes em 666 acidentes de trabalho registados no primeiro semestre de 2018

Angola registou no primeiro semestre de 2018 um total de 666 acidentes de trabalho, indicou esta segunda-feira fonte oficial, referindo que os mesmos originaram igualmente indemnizações diretas avaliadas em mais de 11,5 milhões de kwanzas (quase 37 mil euros).

A informação foi avançada pela inspetora-geral do Trabalho de Angola, Nzinga do Céu, dando conta que, desses acidentes registados em empresas públicas e privadas, 479 foram considerados leves, 278 graves e nove fatais, com o setor da indústria a liderar as ocorrências. “Esses acidentes produziram também 56.395 dias perdidos e indemnizações em custos diretos na ordem dos 11,5 milhões kwanzas”, disse em conferência de imprensa, em Luanda, de balanço das atividades desenvolvidas ao longo do primeiro semestre do ano.

Segundo a inspetora-geral do Trabalho de Angola, dos 666 acidentes de trabalho registados, o setor industrial lidera as ocorrências, com 230, sendo que os casos fatais registaram-se nos transportes, prestação de serviços e construção civil.

Nesse período, adiantou, a inspeção do Trabalho registou também 7.739 infrações laborais, com o ramo do comércio a apresentar o maior número de irregularidades, seguido pelos setores da prestação de serviços, indústria, hotelaria, construção, saúde, transporte e educação. “O atraso no pagamento da segurança social, o qualificador ocupacional, o mapa de horário de trabalho, os exames médicos, os seguros contra riscos de acidentes de trabalho e as doenças profissionais foram os itens mais violados”, explicou Nzinga do Céu.

