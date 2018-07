Brasil regista défice público de 3,3 mil milhões de euros no primeiro semestre

As contas públicas do Brasil registaram um défice primário de 14,4 mil milhões de reais (3,3 mil milhões de euros) no primeiro semestre do ano, o melhor resultado para o período desde 2015, anunciou esta segunda-feira o Banco Central.

O défice primário público corresponde à superação dos gastos perante a arrecadação de impostos e contribuições do governo central, Estados, municípios e empresas estatais, sem levar em conta o pagamento de juros da dívida pública. No mesmo período de 2017, o Brasil registou um défice público primário de 35,1 mil milhões de reais (8 mil milhões de euros).

O saldo negativo das contas públicas brasileiras de janeiro a junho foi causado principalmente pelo fraco desempenho do Governo central, que apresentou um défice de 28,7 mil milhões de reais (6,5 mil milhões de euros), enquanto os governos regionais e municipais, bem como empresas estatais registaram excedentes.

No acumulado em 12 meses até junho, o setor público consolidado brasileiro acumula um resultado negativo de 89,8 mil milhões de reais (20,5 mil milhões de euros), que representa 1,34% do Produto Interno Bruto (PIB). A meta estabelecida pelo Governo neste ano é um défice público de até 161,3 mil milhões de reais (36,9 mil milhões de euros).

O mesmo relatório também indicou que a dívida bruta do setor público brasileiro alcançou em junho passado o valor de 5,1 biliões de reais (1,1 biliões de euros), equivalente a 77,2% do PIB do país.

