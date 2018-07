Digressão de Caetano Veloso com os filhos chega a Portugal

A digressão que o músico brasileiro Caetano Veloso tem feito nos últimos meses com os filhos Tom, Zeca e Moreno chega esta semana a Portugal, com o primeiro concerto a decorrer esta segunda-feira no Coliseu do Porto. Depois desta data, os músicos fecham a digressão europeia com dois concertos no coliseu de Lisboa, na quarta e na quinta-feira.

O espetáculo chama-se “Ofertório” e reúne canções de Caetano Veloso e de cada um dos três filhos músicos do autor baiano. Além da celebração em palco, “Ofertório” já foi editado em álbum e em DVD ao vivo.

“Há muito tempo tenho vontade de fazer música junto a meus filhos publicamente. Desde a infância de cada um deles gosto de ficar perto. Cada um é um. (…) Indo por caminhos diferentes, todos se aproximaram da música a partir de um momento da vida”, afirmou Caetano Veloso quando foi anunciada a digressão.

Do alinhamento de “Ofertório” fazem parte sobretudo temas de Caetano Veloso, como “Alegria, Alegria”, “Oração ao tempo” e “Força estranha”, mas também há “Clarão”, de Tom Veloso ou “Um passo à frente”, de Moreno Veloso.

