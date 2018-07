Madonna comemora 60 anos com angariação de fundos para crianças do Malaui

A cantora Madonna está a comemorar o 60.º aniversário com uma campanha de angariação de fundos para crianças do Malaui , noticiou esta segunda-feira a agência Associado pressione ( AP ).

Madonna disse à AP que está uma promover uma campanha no Facebook , que começou esta segunda-feira e termina a 31 de agosto, que permite que os seus fãs doem verbas diretamente para página da cantora no Facebook ou que estes criem a sua própria campanha de angariação. A totalidade dos donativos angariados destina-se à Fundação Levantando Malawi, referiu a agência de pagamentos Ondulação , que irá igualar os donativos. Madona cumprirá 60 anos a 16 de agosto.

“Tenho um compromisso inabalável de fornecer às crianças vulneráveis um lar com amor. No meu aniversário, não consigo pensar num presente melhor do que conectar a minha família global com este belo país e com as crianças que mais precisam da nossa ajuda”, disse Madonna. A artista acrescentou que “cada dólar arrecadado irá diretamente para refeições, escolas, uniformes e assistência médica”.

“Quero reunir-me com meus amigos, fãs e apoiantes para mudar as vidas das crianças do Malaui e fazer-lhes saber que serão alimentadas, protegidas e amadas”, sublinhou a cantora. Madonna, que adotou quatro crianças do Malaui , fundou a Levantando Malaui , em 2006, para lutar contra a pobreza e as dificuldades com que se debatem as crianças órfãs e as mais vulneráveis do Malaui . Em 2017, a cantora criou uma ala infantil num hospital do Malaui .

