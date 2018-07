Mais de 6,8 milhões de pessoas nos hotéis e pensões de Macau no primeiro semestre

Mais de 6,8 milhões de pessoas alojaram-se nos hotéis e pensões de Macau no primeiro semestre do ano, um acréscimo de 7,8% comparativamente ao período homólogo de 2017, indicam dados oficiais divulgados esta segunda-feira. Segundo a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), ao todo pernoitaram 6.869.000 hóspedes, numa média de 1,5 noites, o que representa uma ligeira subida (0,1%) em comparação com os primeiros seis meses de 2017.

A taxa de ocupação média atingiu 88,6%, mais quatro pontos percentuais do que no mesmo período do ano passado. No final de junho estavam registados no território de Macau 116 hotéis e pensões, representando, em conjunto, 39 mil quartos, mais 7,8% que no período homologo de 2017. A oferta nos hotéis de cinco estrelas foi de 25 mil, mais 10,8%, em termos anuais.

Os hotéis de cinco estrelas representam 62,2% do total de quartos disponíveis no território, uma ligeira subida de 0,13 pontos percentuais, face ao mês anterior. De acordo com a DSEC, só no mês de junho alojaram-se nos hotéis e pensões da região 1.158.000 hóspedes, uma subida de 6% em termos anuais.

O número de hóspedes provenientes da China continental (764.000) registou um aumento de 11%, em termos anuais, enquanto os de Taiwan (44.000) subiram 4,5%, no mês de junho. Em queda está o número de hóspedes de Hong Kong, que diminuiu 8,2%, para 138 mil. Também o número de turistas sul-coreanos registou uma descida de 8,3%, para os 39.000.

De acordo com os dados divulgados na semana passada pela DSEC, ao todo visitaram o território 16,814 milhões de pessoas entre janeiro e junho de 2018. O território recebeu, entre janeiro e dezembro de 2017, mais de 29,5 milhões de visitantes.

O visitante refere-se a qualquer pessoa que tenha viajado para Macau por um período inferior a um ano, um termo que se divide em turista (aquele que passa pelo menos uma noite) e excursionista (aquele que não pernoita). As unidades hoteleiras de Macau receberam mais de 13,155 milhões de hóspedes em 2017.

