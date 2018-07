Professor e ex-sindicalista, Manuel Grilo é o substituto de Ricardo Robles na Câmara de Lisboa

Manuel Grilo vai substituir Ricardo Robles. O número 3 da lista do Bloco de Esquerda para a Câmara de Municipal de Lisboa (CML) vai assumir o cargo de vereador para o qual Robles tinha sido eleito a 1 de outubro de 2017 e renunciou, depois da polémica em torno do seu prédio em Alfama. Manuel Grilo ficará pelo responsável pelo pelouro da Educação e dos Direitos Sociais.

Assumirá o cargo o terceiro elemento da lista eleitoral, Manuel Grilo, que dará continuidade às responsabilidades executivas que o Bloco de Esquerda tem na Câmara Municipal de Lisboa, no quadro do acordo político celebrado entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista”, pode ler-se no comunicado.

A decisão foi tomada na noite desta segunda-feira numa reunião da Comissão Política do Bloco de Esquerda e foi anunciada através de um comunicado divulgado no Esquerda.net.

Manuel Grilo tem 59 anos e é professor e membro do Conselho Nacional de Educação. Foi durante vários anos dirigente do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, membro do secretariado nacional da Fenprof e do Conselho Nacional da CGTP. Deixou de dar aulas em 2016, quando passou a desempenhar funções de assessor do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda na área da Educação. Já tinha substituído Robles na vereação no presente mandato.

“Rita Silva manifestou a sua indisponibilidade para assumir o cargo”

A escolha natural seria a número dois da lista do Bloco, Rita Silva, que, segundo o mesmo comunicado “manifestou a sua indisponibilidade”, devido às “responsabilidades dirigentes” no movimento social do qual faz parte da direção e que “considera incompatíveis” com o cargo com o exercício do cargo de vereadora

O elemento que lhe sucede na lista eleitoral do Bloco de Esquerda, Rita Silva, manifestou a sua indisponibilidade para assumir o cargo, tendo em conta as responsabilidades dirigentes que tem num movimento social e que considera incompatíveis com o exercício do cargo de vereadora”, lê-se no comunicado.

Rita Silva faz parte da direção do movimento “Habita – Colectivo pelo Direito à Habitação e à Cidade”, que luta pelo direito à habitação e “contra a habitação encarada como um negócio que exclui as pessoas mais vulneráveis.” O movimento que representa, e através do qual entrou nas listas autárquicas, já se tinha pronunciado sobre o caso Robles. Num comentário de Facebook, que foi enviado às redações como a posição oficial do “Habita” sobre o tema, o coletivo demarca-se de forma clara de Ricardo Robles.

A Habita condena o enriquecimento à custa da especulação e a habitação como produto de mercado. É contra isso que se bate hoje e enquanto for necessário”, podia ler-se naquela rede social. Este coletivo é ainda associado à promoção do movimento de ocupação de edifícios nos bairros.

Rita Silva tem sido uma forte opositora das medidas para a Habitação que Fernando Medina e a vereadora responsável por esse pelouro, Paula Marques, têm tomado. Rita Silva, que escreve com frequência artigos de opinião no site Esquerda.net, publicou uma crónica recentemente em que criticava a CML por “não tocar no mercado” da habitação.

A sua escolha seria, por isso, uma opção que iria causar constrangimentos no acordo entre o Bloco e o PS na Câmara de Lisboa e que Medina já disse querer manter depois da saída de Robles. Fernando Medina publicou no Facebook uma nota em que expressa a vontade de manter o acordo com o Bloco de Esquerda. “O acordo político celebrado depois das eleições autárquicas entre o PS e o Bloco de Esquerda (…) mantém-se inalterado. Entrei em contacto com a direção do Bloco [sic] que garantiu o empenho na prossecução do acordo”, escreveu.

O agora ex-vereador apresentou a sua demissão esta segunda-feira depois de ter sido acusado de ter especulado em torno de um imóvel na zona de Alfama, depois de o ter comprado por 347 mil, remodelado por 650 mil e o ter colocado à venda quatro anos mais tarde por 5,7 milhões de euros.

Além do prédio de Alfama, Ricardo Robles é proprietário de um apartamento no centro de Lisboa e está à procura de alguém a quem arrendar o piso onde antes vivia na rua do Conde de Redondo. O valor que pede de renda mensal é de 1300 euros. Trata-se de um apartamento T3 que foi declarado por Robles nas duas últimas declarações de rendimentos ao Tribunal Constitucional, em 2017 e 2018, e entretanto já corrigida este ano. Tem um piso e cinco divisões, 85 metros quadrados e um valor patrimonial avaliado em 65.700 euros.

