Moçambique continua busca pelos grupos armados que têm atacado em Cabo Delgado

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse esta segunda-feira que as autoridades moçambicanas continuam à procura dos homens armados que têm executado ataques em distritos recônditos de Cabo Delgado, no norte do país.

“Ainda não sabemos quem é o promotor destes ataques, continuamos a procurar”, disse Filipe Nyusi. O chefe de Estado moçambicano falava durante um comício popular no distrito de Chiuta, na província de Tete, centro de Moçambique, onde realiza uma visita de trabalho.

O presidente moçambicano apelou ainda para que as populações continuem atentas, lembrando que estes grupos têm coagido a juventude com “promessas falsas”. “Eles enganam os mais jovens com promessas falsas. Quando apanharmos o líder deles vamos informar a população”, garantiu o chefe de Estado moçambicano.

Povoações remotas da província de Cabo Delgado, situada entre 1.500 a 2.000 quilómetros a norte de Maputo, têm sido saqueadas com violência por desconhecidos desde outubro de 2017, provocando um número indeterminado de mortes e deslocados.

Os grupos que têm atacado as aldeias nunca fizeram nenhuma reivindicação nem deram a conhecer as suas intenções, mas investigadores sugerem que a violência está ligada a redes de tráfico de heroína, marfim, rubis e madeira. Os ataques acontecem numa altura em que avançam os investimentos de companhias petrolíferas em gás natural na região, mas sem que até agora tenham entrado no perímetro reservado aos empreendimentos.

Continuar a ler