ONU exige fim da impunidade dos traficantes de seres humanos

O secretário-geral da ONU, António Guterres, exigiu esta segunda-feira o fim da impunidade para os traficantes de pessoas, numa mensagem por ocasião do Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas.

“Com demasiada frequência, os traficantes de seres humanos atuam com impunidade e os seus delitos não recebem atenção suficiente. Isto não pode continuar assim”, afirmou. Guterres defendeu a adoção de medidas para que os traficantes sejam julgados e para que as vítimas recebam apoio e proteção.

O secretário-geral das Nações Unidas destacou a propósito as medidas contra o tráfico aprovadas no Pacto Global para a Migração, acordo fechado este mês que será oficialmente aprovado em dezembro. Segundo Guterres, os países membros da ONU demonstraram neste pacto “determinação para prevenir, combater e erradicar o tráfico de pessoas” no âmbito migratório.

António Guterres frisou ainda que o tráfico de pessoas assume muitas formas distintas e “não conhece fronteiras”, embora seja claro que as crianças e os jovens e os migrantes e os refugiados estão especialmente expostos a este fenómeno. “O tráfico é um crime vil que se alimenta das desigualdades, da instabilidade e do conflito”, afirmou, acrescentando que os traficantes aproveitam o desespero das suas vítimas e “roubam-lhes os seus direitos fundamentais”.

Segundo a ONU, entre 2012 e 2014 foram detetadas 63,2 mil vítimas de tráfico de pessoas em 106 países e territórios. Mais de dois terços das vítimas (71%) são mulheres e meninas, frequentemente destinadas à exploração sexual, embora a proporção de homens tenha subido nos últimos anos, com muitos a serem traficados para trabalhos forçados.

