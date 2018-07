Ricardo Robles renuncia ao mandato na Câmara de Lisboa

Ricardo Robles renunciou ao mandato na Câmara de Lisboa e também de de membro da comissão coordenadora concelhia de Lisboa do Bloco de Esquerda. Vereador do BE diz que caso de prédio que comprou em Alfama e está a tentar vender “revelou-se um problema político real e criou um enorme constrangimento à minha intervenção como vereador”.

Num comunicado divulgado pelo Bloco de Esquerda, Robles diz que informou a líder do partido, Catarina Martins, desta decisão este domingo e admite que a “opção privada” de comprar e vender um prédio na zona histórica de Lisboa — com uma mais-valia de 4 milhões de euros e com apartamentos destinados a alojamento local — se “revelou uma problema político real” e “criou um enorme constrangimento” à sua “intervenção como vereador”.

O vereador que agora se demite assume que a sua saída permite que “criar as melhores condições para o prosseguimento da luta do Bloco pelo direito à cidade”.

Na sexta-feira, diz em que foi noticiada o caso, Ricardo Robles fez uma conferência de imprensa a solo na sede do Bloco de Esquerda a dar explicações sobre a situação, mas recusando demitir-se. “Não há nada de reprovável na minha conduta”, disse o então vereador da CML. Apesar da defesa pública, no sábado, de Catarina Martins a Ricardo Robles, esta segunda-feira, em declarações ao jornal i, o dirigente do partido Luís Fazenda disse que o Blodo devia “tirar conclusões” do caso.

A número dois da lista do Bloco de Esquerda à Câmara de Lisboa é Rita Silva. A comissão política do Bloco de Esquerda vai decidir esta noite quem vai suceder a Ricardo Robles e em que moldes. Recorde-se que o partido elegeu apenas um vereador nas eleições de 2017, mas foi decisivo para o PS de Fernando Medina que tinha vencido a Câmara sem maioria absoluta e fez um acordo político com Robles para a conseguir. Acordo que vigora até agora. Robles tinha os pelouro da Educação, Direitos Sociais e Cidadania no executivo municipal.

Leia o comunicado na íntegra:

“Declaração de renúncia de Ricardo Robles

Informei ontem, domingo, a coordenadora da Comissão Política do Bloco de Esquerda da minha intenção de renunciar aos cargos de vereador na Câmara Municipal de Lisboa e de membro da comissão coordenadora concelhia de Lisboa do Bloco de Esquerda.

Uma opção privada, forçada por constrangimentos familiares que expliquei e no respeito pelas regras legais, revelou-se um problema político real e criou um enorme constrangimento à minha intervenção como vereador.

Esta é uma decisão pessoal que tomo com o objetivo de criar as melhores condições para o prosseguimento da luta do Bloco pelo direito à cidade”

Continuar a ler