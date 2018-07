SEF identifica 430 estrangeiros em apanha ilegal de ameijoa na praia do Samouco

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) identificou esta segunda-feira 645 pessoas, 430 delas estrangeiras, a maioria da Europa de Leste e Ásia, a praticar apanha ilegal de ameijoa no rio Tejo, informou o serviço de segurança.

Durante a Operação Maré, realizada na praia do Samouco, em Alcochete, foram ainda efetuadas três detenções por permanência irregular em Portugal e foram notificados para abandono voluntário do país oito cidadãos estrangeiros.

A operação, que envolveu 50 inspetores do SEF e teve a colaboração da GNR e da Polícia Marítima, levou à apreensão de cerca de 4.500 quilogramas de ameijoa.

No local, o SEF dispôs de três postos de intervenção, onde foram realizados a revista pessoal dos cidadãos, o controlo documental e a consulta às bases de dados, com recurso a uma viatura de controlo e identificação, a “Schengen Bus”. No terreno da operação esteve ainda um elemento do SEF da área da peritagem documental.

Segundo o SEF, a operação teve como principal objetivo detetar indícios de tráfico de seres humanos, aliado a uma estrutura organizada de âmbito transnacional, e foi realizada precisamente no dia em que as Nações Unidas assinalam o Dia Mundial Contra o Tráfico Seres Humanos.

“Tratou-se de uma operação realizada no âmbito do controlo da permanência de cidadãos estrangeiros em situação irregular e da prevenção e combate a fenómenos associados à exploração de imigrantes, designadamente relacionadas com a prática dos crimes de auxílio à imigração ilegal, utilização da atividade de cidadão estrangeiro em situação irregular e tráfico de pessoas”, sublinhou o SEF.

Continuar a ler