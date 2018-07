SEF sinalizou este ano 29 vítimas de tráfico de pessoas

O SEF sinalizou este ano 29 vítimas do crime de tráfico de pessoas, 18 das quais menores e cinco destas detetadas no controlo de fronteira, revelou esta segunda-feira aquele serviço de segurança.

Numa nota, divulga a propósito do Dia Mundial Contra o Tráfico de Pessoas, que se assinala esta segunda-feira, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras adianta que estas 29 vítimas foram reportadas ao Observatório de Tráfico de Seres Humanos. “Das 29 vítimas reportadas pelo SEF, 18 eram menores de idade, tendo cinco das vítimas sido detetadas no controlo de fronteira”, precisa aquele serviço de segurança.

No âmbito da investigação criminal, o SEF registou este ano 25 processos crime relacionados com este tipo de criminalidade e deteve alegados traficantes em operações de fiscalização e controlo de fronteira.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras sublinha a institucionalização das vítimas adultos e menores identificadas nessas situações.

“O SEF, enquanto serviço de segurança, tem dedicado particular atenção ao fenómeno do tráfico de pessoas, às suas características e especificidades e às consequentes dificuldades na sua investigação”, refere, dando conta que tem regido “a sua atuação numa estratégia integrada, assente nas vertentes da prevenção, formação e repressão”.

Sendo parte integrante da Rede Nacional de Apoio e Proteção às Vítimas de Tráfico, O SEF frisa que mantém um constante relacionamento institucional com as entidades que se dedicam à proteção das vítimas de tráfico, no sentido de providenciar o mais rápido acolhimento e prestação de cuidados a quem seja sinalizado como vítima deste crime.

No âmbito da estratégia nacional contra o Tráfico de Seres Humanos, o SEF adianta que consolidou este ano a criação de uma equipa especializada para intervenção integrada no posto de fronteira internacional do aeroporto de Lisboa.

No plano internacional e no âmbito da política da União Europeia de combate à criminalidade organizada, este serviço de segurança português colabora com a Europol, destacando-se ainda a cooperação com a República Popular da China e com a Nigéria no combate a este crime, refere a nota.

O SEF realça ainda a iniciativa assumida à escala da UE, na qual o SEF representará Portugal, na liderança de uma ação operacional em colaboração com a European Crime Prevention Network. No âmbito desta ação, pretende-se que no próximo dia 18 de outubro (Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos) pelo menos 75% dos estados membros da UE adotem uma campanha de sensibilização sobre o fenómeno.

Continuar a ler