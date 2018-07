Sporting recebe Empoli na sétima edição do troféu ‘Cinco Violinos’

O Sporting vai defrontar os italianos do Empoli, que subiu esta época à Serie A italiana de futebol, no próximo domingo, dia 5 de agosto, na sétima edição do troféu ‘Cinco Violinos’.

Na edição anterior, o adversário foi a Fiorentina, ocasião aproveitada para prestar homenagem ao adepto italiano Marco Ficini, que era sócio dos dois clubes e morreu vítima de atropelamento junto ao estádio da Luz na sequência de uma rixa entre adeptos do Sporting e do Benfica.

O jogo com o Empoli está agendado para as 19h00, em Alvalade, e segue-se à partida de apresentação frente ao Marselha, no passado sábado, que terminou com um empate a um golo.

Continuar a ler