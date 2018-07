Trump diz não ter “qualquer problema” em paralisar o Governo dos EUA

O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou esta segunda-feira que não terá “qualquer problema” em paralisar o Governo federal este ano se o Congresso não aprovar as verbas adicionais para segurança fronteiriça, para construir o muro de separação do México.

A afirmação de Trump coloca-o em desacordo com membros do seu próprio partido no Congresso, onde muitos republicanos vão travar duras batalhas para a reeleição nas eleições intercalares, a 6 de novembro. O orçamento do Governo acaba no final de setembro, apenas algumas semanas antes das eleições de meio de mandato.

“Não terei qualquer problema em fazer uma paralisação. Está na altura de termos segurança nas fronteiras”, disse Trump numa conferência de imprensa conjunta, na Casa Branca, com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte.

Inquirido sobre condições específicas, o chefe de Estado norte-americano respondeu não ter uma “linha vermelha”.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018