Avião com 101 pessoas a bordo cai no México mas não faz vítimas mortais

Um voo comercial da companhia aérea mexicana Aeromexico que partiu do Estado de Durango em direção à Cidade do México despenhou-se pouco depois da descolagem com mais de 100 pessoas a bordo, de acordo com o governo mexicano. A companhia confirmou o acidente, que terá ocorrido pelas 22h de Lisboa, mas não deu detalhes sobre o número de vítimas. O governador de Durango diz que não há vítimas mortais.

De acordo com o ministro das Comunicações do México, Gerardo Ruiz Esparza, o avião terá tido um acidente logo após descolar em Durango, no norte do México, um voo comercial com 101 pessoas a bordo — 97 passageiros e quatro tripulantes –, pelas 16h locais, 22h em Lisboa.

Aproximadamente a las 16hrs un avión de @aeromexico se desplomó al despegar del aeropuerto de Durango con destino a la Ciudad de México, se trasportaban 97 pasajeros a bordo y 4 tripulantes. Informaremos acontecimientos. — Gerardo Ruiz Esparza (@gruizesp) July 31, 2018

Em comunicado, o Ministério dos Transportes do México já emitiu um comunicado a confirmar o acidente, mas sem detalhes das vítimas. “Às 16h00 de hoje, o voo AM-2431 com rota marcada entre Durango e a Cidade do México sofreu um acidente momentos após a descolagem. O avião Embraer transportava 97 passageiros e quatro tripulantes. Desde o primeiro momento, as equipas da proteção civil e dos serviços de emergência do aeroporto estão a trabalhar no resgate dos passageiros e da tripulação a bordo”.

A Aeroméxico também já confirmou o acidente do voo 2431, dizendo que se tratava de um avião com capacidade para 100 passageiros, o que indica que o voo estava praticamente cheio. No entanto, a companhia também não tem informação sobre os passageiros.

Já o governador de Durango, José Aispuro, garante que não há vítimas mortais resultantes deste acidente e que os feridos estão a ser assistidos no local. De acordo com o Ministério da Saúde mexicano, haverá pelo menos 18 pessoas feridas, que já foram transportadas para um hospital local.

Se confirma que no hubo fallecidos en el accidente del vuelo #AM2431. En estos momentos se encuentra parte del Gabinete, encabezado por la Coordinadora @RosarioCastroL, para atender a los lesionados y cooperar con las autoridades del aeropuerto en la atención de éste suceso. — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) July 31, 2018

