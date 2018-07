Facebook revela que baniu 32 páginas e contas por tentativa de influenciar as intercalares nos EUA

Poucos minutos depois de o The New York Times publicar que o Facebook ia revelar que tinha banido dúzias de contas que tinham como objetivo desestabilizar as próximas eleições intercalares nos Estados Unidos da América (EUA), a rede social divulgou em comunicado que removeu de facto esta terça-feira 32 páginas que estavam coordenadas para um ataque de “comportamento desapropriado”. Estas contas do Facebook e Instagram estariam a criar vários eventos de protesto na capital dos EUA, Washington, D.C., com o único propósito de provocar discórdia entre os eleitores, segundo as explicações dadas pela rede social.

No comunicado, a empresa revela que desde maio de 2017 estas páginas, que tinham, no total, cerca de 290 mil contas a seguirem-nas, criaram cerca de 30 eventos e pagaram um total de 11 mil dólares (cerca de 9400 euros) por 150 anúncios. Apesar de a rede social ainda estar a investigar o sucedido, alguns desses anúncios deste ataque coordenado mostram posições em páginas como a “Black Elevation”, que incentivaria o orgulho de se ser negro, a outras publicações de contas de ativismo feminista como a Resisters “contra o fascismo”.

Tendo já avisado as autoridades competentes, o Facebook divulga que não conseguiu encontrar a fonte destas páginas, como no caso do grupo russo IRA (Internet Research Agency) responsável por, no passado, por publicações deste tipo com o objetivo de desestabilizar eleitores e consequentemente, as eleições nos Estados Unidos da América.

Um dos eventos criados para condicionar a opinião pública era uma versão contrária ao “Unite The Right”, um protesto de extrema-direita que, em agosto de 2017, causou uma morte. No protesto em Charlotesville, um jovem de 20 anos no protesto conduziu um carro contra um grupo de contra-manifestantes e acabou por matar uma mulher de 32 anos.

O Facebook brevemente vai divulgar mais informações quanto a esta investigação e quanto a outros grupos que possam existir na rede social, potencialmente ligados a russos. A rede social divulgou ainda que quem tem criado estas contas para criar momentos de desestabilização social antes das eleições intercalares têm investido mais esforços para mascarar a identidade dos verdadeiros autores (e, consequentemente, motivos por detrás da criação destas campanhas, grupos e eventos).

