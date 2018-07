Leixões com jogo de preparação em Lourosa antes do início da II Liga

Matosinhos, Porto, 31 jul (Lusa) – O Leixões, da II Liga portuguesa de futebol, defronta no domingo, em jogo de preparação, o Lusitânia de Lourosa, do Campeonato de Portugal, em jogo agendado para as 17:00, anunciou hoje a SAD do clube de Matosinhos.

De modo a compensar a ausência de competição oficial no próximo fim de semana e tendo no horizonte a estreia na II Liga frente a Benfica B, a equipa treinada por Filipe Gouveia acedeu ao convite para participar no jogo de apresentação aos associados da formação de Lourosa.

A equipa retomou hoje a preparação após ter sido eliminada da Taça da Liga pelo Feirense, perdendo por 3-2, num desfecho que impediu o acesso à fase de grupos da competição.

A SAD do clube e Matosinhos anunciou ainda que o jogo-treino com o Vizela, também do Campeonato de Portugal, que estava agendado para o próximo sábado de manhã, foi cancelado.

JYFO // RPM

Lusa/Fim

