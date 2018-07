Raquel Tavares atua com a Sinfonietta de Lisboa nos coliseus

A fadista Raquel Tavares atua nos dias 31 de outubro e 3 de novembro nos coliseus do Porto e de Lisboa, respetivamente, acompanhada pela Sinfonietta de Lisboa.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a promotora referiu que Raquel Tavares interpretará temas do seu último trabalho, “Roberto Carlos por Raquel Tavares”, que foi disco de platina em menos de quatro meses, e revisitará temas dos seus discos anteriores. Nos dois espetáculos, a fadista de Alfama proporcionará ao público uma viagem pelos fados tradicionais de que tanto gosta, por êxitos próprios como “Meu Amor de Longe” ou “Não me esperes de volta”, e por temas de Roberto Carlos que gravou no último registo discográfico.

Em abril de 2017, Raquel Tavares subiu ao palco dos coliseus do Porto e de Lisboa, tendo privilegiado a interpretação de temas do álbum “Raquel”, editado em maio de 2016. O preço dos bilhetes varia entre 18 e 50 euros em Lisboa e 20 e 40 euros no Porto.

Continuar a ler