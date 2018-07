Seleção Nacional angariou 10 mil euros para o Hospital Dona Estefânia em ação solidária

A Seleção Nacional juntou-se à Sport TV e ao alfaiate Paulo Battista angariaram 10 mil euros num leilão solidário para apoiar o desenvolvimento da Unidade de Imunodeficiências Primárias do Hospital Dona Estefânia.

Paulo Battista criou um blazer “feito à medida do Hospital Dona Estefânia”, assinado por todos os jogadores da Seleção Nacional que estiveram presentes no Campeonato do Mundo 2018, cujos fundos serão aplicados na criação de uma nova unidade de Transplante de Medula Óssea Não-Oncológica, em parceria com o IPO.

Esta verba permite dar um passo importante em direção à consolidação do tratamento que prestamos ás crianças com imunodeficiências primárias”, afirmou a Prof. Doutora Ana Escoval, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central.

Nuno Ferreira Pires, o diretor executivo da Sport Tv, demonstrou a sua satisfação em organizar, sublinhado que este tipo de eventos “demonstra como a responsabilidade social” pode ser um fator diferenciador “na vida de algumas crianças”.

