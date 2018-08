As fotografias da queda do avião da Aeromexico

Um avião da companhia aérea mexicana Aeromexico, que partiu do Estado de Durango em direção à Cidade do México, despenhou-se logo após a descolagem, com mais de 100 pessoas a bordo. Segundo o governador local não foram registadas vítimas mortais, tendo sido contabilizados, para já, 18 feridos.

Nas redes sociais, houve quem registasse em vídeo e em fotografia a queda do avião e o que restou dele.

Veja as primeiras imagens da queda do avião.

Continuar a ler