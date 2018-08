Benfica B vence Belenenses em jogo-treino

O Belenenses, da I Liga de futebol, perdeu esta quarta-feira com o Benfica B, do segundo escalão, por 2-0, em jogo-treino disputado no Centro de estágios dos ‘encarnados’, no Seixal.

O jogo foi dividido em três partes de 30 minutos, com os golos benfiquistas a serem apontados pelos avançados Daniel dos Anjos, na segunda parte, e Anthony Carter, na terceira.

O treinador dos ‘encarnados’, Bruno Lage, utilizou cinco jogadores ainda com idade de juniores.

O próximo jogo particular está agendado para domingo, no Caixa novamente no Seixal, pelas 18h00, frente ao Vitória de Setúbal, enquanto os ‘azuis’ jogarão no domingo com os espanhóis do Rayo Vallecano.

Na primeira jornada da II Liga, o Benfica B recebe o Leixões, e o Belenenses, treinado por Silas, visita no sábado, dia 11, o Tondela (19h00), na ronda inaugural da I Liga.

