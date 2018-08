Celeste Rodrigues recordada pelos amigos: a fadista que só dormia “três ou quatro horas” porque não queria “perder tempo de vida”

Aprendi tanto. Era timidamente que, com 12 anos ia ganhando coragem para me sentar à sua mesa, lá no Embuçado, a primeira à esquerda. Sempre com um galão e um cigarro, ia ficando em silêncio até que alguma história ou memória fosse pertinente e era aí que eu tentava não perder nada. A vida na Beira, as cantigas da sua mãe, as noites de fado… E depois cantava. Cantava! Cantava de um lugar tão profundo como se o seu timbre doce e grave fosse trazer ali outras vidas. Era aí que eu mais queria aprender. Voltava leve, sorridente. Já não era a mesma. Amou a vida até ao fim e queria vive-la completamente. “Eu cá durmo 3/4 horas por noite. Não quero perder tempo da vida a dormir..” E no Velho Páteo de Sant’ana, algumas noites na Petisqueira e mais tarde na Mesa de Frades onde continuou sempre generosa a dar o que sabia, com alma de criança e força de matriarca. Viu crescer à sua volta uma família de que se orgulhou imensamente e a quem tanto agradecemos ter feito brilhar os olhos da nossa Celeste! Pelos meus pais, irmãos e por mim, eu agradeço tudo o que trouxe ao Fado. Deixou-o diferente. O Fado, esse nunca a deixará! Obrigada querida Celeste???? #celesterodrigues

