Comediante Jimmy Carr estreia-se em Portugal em 2019

O comediante britânico Jimmy Carr vai estrear-se em Portugal em março do ano que vem, anunciou a produtora do espectáculo agendado para Lisboa, no Cinema São Jorge. A primeira apresentação do artista em solo nacional acontece a 19 de março às sete da tarde e faz parte da digressão mundial “The Best Of, Ultimate, Gold, Greatest Hits Tour”. Os bilhetes vão ficar disponíveis a partir desta quinta-feira, da 2, e vão custar entre 35 euros e 40 euros.

O espetáculo de Jimmy Carr “compila o seu melhor material de estrada”, garante a produtora H2N. “The Best Of, Ultimate, Gold, Greatest Hits Tour” é “ao mesmo tempo um Greatest Hits” que “também acaba por ser um Best Of”. Resumindo, Jimmy Carr promete um espetáculo com o melhor que alguma vez produziu na carreira, que ao longo dos últimos 18 anos foi muito marcada pelo humor negro.

[Jimmy Carr no programa de Jimmy Fallon:]

O comediante de 45 anos “ficou conhecido pelo seu estilo mordaz e precisão cirúrgica na entrega das piadas”, diz a produtora. Jimmy Carr participa regularmente nos programas “8 Out of 10 Cats”, “Your Face Or Mine?”, “The Big Fat Quiz of The Year” e mais recentemente no “Roast Battle UK”. Essas participações já lhe valeram vários prémios, entre os quais três LAFTA, um prémio da Royal Television Society e algumas nomeações para o Rose D’Or.

Além dos espectáculos de stand up, pelos quais é especialmente popular no Reino Unido, Jimmy Carr é autor de um livro de referência sobre humor, The Naked Jape, Uncovering the Hidden World of Jokes.

De acordo com a produtora do espetáculo, de 2000 até agora Jimmy Carr “esgotou mais de 9 digressões, atuou para quase 2 milhões de espectadores e correu os 4 continentes com ‘Gag Reflex’, ‘Laughter Therapy’ ou ‘Funny Business’, solos que lhe valeram o British Comedy Award para ‘Melhor Digressão de Stand Up’ e uma nomeação para o Perrier Award, um dos mais importantes galardões do humor no Reino Unido, atribuído anualmente pelo Fringe Festival”.

