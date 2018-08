Manchester United vence Real Madrid na International Champions Cup

O Manchester United, de José Mourinho, venceu na terça-feira o Real Madrid, por 2-1, em jogo da International Champions Cup em futebol. O chileno Alexis Sanchez marcou o primeiro golo, aos 18 minutos, e ainda na primeira parte o espanhol Ander Herrera fez o segundo, aos 27, antes de Karim Benzema marcar para os espanhóis, nos descontos, aos 45+3.

Foi o terceiro e último jogo do Manchester United na competição e a primeira vitória no tempo regulamentar, depois de ter batido o AC Milan no desempate por grandes penalidades, após um empate a um golo. No segundo encontro, foi goleado pelo Liverpool (1-4).

O Real Madrid, esta época sob o comando do ex-selecionador espanhol e antigo treinador do FC Porto Julen Lopetegui, fez o primeiro jogo na prova, que reúne 18 equipas conceituadas do futebol mundial, entre as quais o Benfica.

Por seu lado, o Tottenham, que venceu o AC Milan por 1-0, com um golo do francês Georges-Kevin N´Koudou, aos 47, assumiu a liderança do torneio, com os mesmos sete pontos do Borussia Dortmund (duas vitórias e uma derrota nos penáltis), mas melhor diferença entre golos marcados e sofridos (7-3 contra 6-3).

No outro encontro disputado nos Estados Unidos, em Arlington, a Roma bateu (4-2) o FC Barcelona, que contou com Malcom, jogador que neste defeso criou um ‘conflito’ entre italianos e espanhóis, ao optar pelo ‘Barça’ quando tinha tudo acertado com os romanos. No Twitter, a Roma, ante do jogo, apresentou os ‘onzes’ das duas equipas e fez questão de só colocar 10 elementos nos catalães, apagando o nome do avançado brasileiro. Rafinha e, precisamente, Malcom, marcaram para o ‘Barça’, aos cinco e 49 minutos, e, pelos italianos faturaram El Shaarawy, aos 34, Alessandro Florenzi, aos 78, o ex-benfiquista Bryan Cristante, aos 83, e Diego Perotti, aos 86, de penálti.

Esta quarta-feira, na International Champions Cup, o Arsenal defronta o Chelsea, e o Benfica o Lyon, no Algarve, em jogo a contar também para a Eusébio Cup.

