Sporting de Braga goleia Newcastle e entusiasma adeptos

O Sporting de Braga goleou esta quarta-feira os ingleses do Newcastle 4-0, no último jogo particular de futebol antes da estreia em jogos oficiais, dentro de oito dias, na luta pelo acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Ricardo Horta (52), João Novais (77), Franségio (85) e Dyego Sousa (90) foram os marcadores dos golos da justa vitória dos minhotos, que mostraram estar prontos para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, diante do Zorya Luhansk, na Ucrânia, a 9 de agosto.

No jogo de apresentação aos sócios e que encerrou a pré-temporada dos minhotos (apenas uma derrota, com o Leixões, 2-1, no “1.º de Maio”), a equipa de Abel Ferreira venceu de forma clara o Newcastle, histórico clube inglês que tinha empatado a zero no Dragão, diante do FC Porto, no sábado.

A equipa soltou-se na segunda parte, depois de um primeiro período mais equilibrado, e sob a “batuta” de Fransérgio, e de João Novais mais tarde, a verticalidade de Esgaio e o pragmatismo de Ricardo Horta, construiu um resultado ‘gordo’, mas que faz jus à sua exibição. A nota mais negativa da noite foi mesmo a lesão de Paulinho (saiu aos 20 minutos), mas o diagnóstico final está por fazer.

O Sporting de Braga apresentou-se diante da turma orientada pelo espanhol Rafa Benítez com um onze com apenas um reforço, o médio defensivo Claudemir, e que pouco deverá fugir à estreia dos jogos oficiais.

Diante de uns ingleses pouco afoitos, ainda que com o primeiro remate perigoso da partida (Pérez, aos 2 minutos), o Braga foi quase sempre superior e, na primeira parte, esteve perto de marcar por algumas vezes, com destaque para um remate ao poste de Wilson Eduardo (26 minutos). Ricardo Horta, com um remate de fora da área, mas mais em jeito do que em força, inaugurou o marcador (52) e, três minutos depois, podia ter voltado a marcar, mas rematou por cima, após assistência de Esgaio. Aos 71 minutos, João Novais isolou Wilson Eduardo, mas, com tudo para marcar, e ainda Ricardo Horta ao seu lado, o avançado rematou às malhas laterais.

A equipa portuguesa marcaria mais três golos: por João Novais, depois de mais um passe de Esgaio (77), Fransérgio, de cabeça, após livre de Novais (85), e Dyego Sousa (90), com assistência de Sequeira, dando tons de goleada e bons augúrios para uma época em que a fasquia subiu – o Sporting de Braga quer melhorar o quarto lugar da época passada e sonha com o título.

Marcadores:

1-0, Ricardo Horta, 52 minutos.

2-0, João Novais, 77.

3-0, Fransérgio, 85.

4-0, Dyego Sousa, 90.

Equipas:

Sporting de Braga: Matheus, Marcelo Goiano, Bruno Viana, Raul Silva, Sequeira, Claudemir, Fransérgio, Esgaio, Wilson Eduardo, Ricardo Horta e Paulinho.

(Jogaram ainda: Xadas, João Novais, Dyego Sousa, Diogo Figueiras, Eduardo, Pablo Santos, Fábio Martins, Vukcevic, Luther Singh e Lucas).

Treinador: Abel Ferreira.

Newcastle: Dubravka, DeAndre Yedlin, Lascelles, Clark, Dummett, Isaac Hayden, Mo Diame, Matt Ritchie, Atsu, Ayoze Pérez e Gayle.

(Jogaram ainda: Ki, Jacob Murphy, Manquillo, Joselu, Darlow, Longstaff e Roberts)

Treinador: Rafa Benítez.

Árbitro: Manuel Oliveira (Associação de Futebol do Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Clark (83).

Assistência: cerca de 6.000 espetadores.

