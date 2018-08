Tesla lança prancha de surf e vende tudo num dia

As empresas de Elon Musk têm por hábito fabricar edições limitadas de produtos que nada têm a ver com o seu core business, apenas “porque sim” ou porque divertem o CEO e ainda reforçam a contabilidade da firma. Depois da Boring Company, que já está a construir túneis na Califórnia para que os automobilistas escapem às filas de trânsito a grande velocidade, ter lançado primeiro uns chapéus e depois uns lança-chamas, eis que a Tesla segue o mesmo rumo. Mas com mais estilo e com um produto mais cool.

Numa fase em que muitos ainda duvidam que as complicações com a produção do Model 3 estejam resolvidas, e as acusações de pedofilia a um dos intervenientes do salvamento das crianças tailandesas, por parte de Musk, tão pouco caíram bem junto do público, o CEO da Tesla decidiu lançar… a sua primeira prancha de surf!

A prancha de surf da Tesla, de que apenas vão ser construídas 200 unidades – pelo menos para já –, vai ser fornecida no mesmo tipo de acabamentos e cores dos Model S, X e 3 e todas elas vão caber dentro de qualquer dos modelos da marca. À venda por 1.283€, vai demorar entre duas e 10 semanas a entregar. Se acha o preço elevado, saiba que os primeiros clientes já estão a vender as suas no eBay por valores que atingem os 5.000$.

Segundo a marca californiana, região reconhecida como uma das mecas do surf, a equipa de design da Tesla desenvolveu a prancha em colaboração com a Lost Surfboards e o shaper Matt “Mayhem” Biolos, que trabalha com muitos dos atletas do Campeonato do Mundo de Surf.

