A Apple acaba de se tornar na primeira empresa norte-americana a valer um 1 bilião (1.000.000.000.000) de dólares

Afinal, quanto é que é um "trilião"? A Matemática é uma ciência exata, contudo, depende do país onde estiver. Na Europa, um bilião é equivalente a um milhão de milhões, ou seja, 1 000 000 000 000 (doze zeros). Já nos EUA, por sua vez, o mesmo valor é referido como um trilião e remete a um número com nove zeros — o que para nós é um milhar de milhões. Na maior parte dos países europeus adotou-se uma escala para nomear os números grandes — a escala longa — enquanto nos EUA (e no Brasil também, por exemplo), escolheu-se uma escala mais curta. Tudo é igual até ao milhão, depois é que começam as diferenças: na escala curta, o termo é multiplicado por mil vezes pelo anterior; na longa, é multiplicado por um milhão. Este sistema mantém-se desde 1948, quando esta escala longa foi apresentada, pela primeira vez, na 9.ª Conferência de Pesos e Medidas.

As ações da Apple atingiram esta quarta-feira um valor recorde. Segundo a BBC, esta subida vertiginosa fez com que o valor de mercado da empresa atingisse um milhão de milhões de dólares, ou seja, um bilião (1,000.000.000.000 de dólares). Em euros, algo como 861,025,000,000.00€.

O aumento do valor das ações ultrapassou os 5% e fez com que cada uma valesse cerca de 201 dólares, valor muito próximo dos 207$ que seriam precisos para atingir o valor recorde. Por volta das 12h, as ações atingiram os 207,05$ (178.24€), ultrapassando a tal barreira de valor. Pouco depois, porém, o preço por ação desceu ligeiramente abaixo desta meta — o objetivo de quebrar o record, porém, já tinha sido alcançado.

Esta inflação surgiu depois da empresa norte-americana anunciar que a procura pelos modelos mais caros de iPhone subiu bastante, mesmo tendo em conta que o número de encomendas tenha subido apenas 1%.

O preço médio de um iPhone ronda os 724$ (623 euros), bem acima dos esperados 694$ (597 euros).

A gigante da tecnologia afirma que o seu iPhone X — lançado há um ano e com o preço de cerca de 999$ (860$) — foi o modelo mais popular dos últimos trimestres e fez com que as vendas aumentassem consideravelmente.

Os lucros da Apple, então, aumentaram cerca de 31% na área de serviços de negócios (inclui a App store, Apple Music e Apple Play), elemento que também teve o seu peso nesta histórica valorização.

Consultado pela CNBC, o analista da GBH Insights Dan Ives, diz que esta valorização “prova o quão poderoso se tornou o ecosistema da Apple nos últimos anos”. Vai mais longe, afirmando ainda que “este não é o fim”, o especialista acha que esta conquista é apenas um sinal de que “foi atingido um novo patamar de lucro e crescimento”.

Para Ives, a crescente evolução do lucro que a empresa tem conseguido extrair das áreas de sofware e serviços foi determinante.

“Isto só mostra que a visão de Steve Jobs e Tim Cook em garantir que a Apple não se restringe apenas ao hardware está a ser cumprida”, concluiu.

A Amazon, por sua vez, também esteve perto de atingir este patamar histórico, tendo ultrapassado a barreira dos 900 mil milhões no passado mês de julho. A empresa da maçã, por sua vez, já levava um grande avanço — chegou ao mesmo patamar em Novembro de 2017.

Continuar a ler