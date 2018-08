“Atirador ativo” em hospital militar da Força Aérea nos Estados Unidos

As autoridades norte-americanas estão a investigar um tiroteio no hospital da base militar da Força Aérea Wright-Patterson, em Ohio, nos Estados Unidos, avançou a Associated Press esta quinta-feira. Segundo a agência noticiosa, há um “atirador ativo na área”, tendo os trabalhadores sido encaminhados para um abrigo.

BREAKING: Active shooter reported at Wright-Patterson Air Force Base in Ohio; personnel told to shelter in place.

Segundo as autoridades, o alerta foi dado pelas 12h40 locais (17h40 em Lisboa). “A nossa prioridade em qualquer emergência é proteger os homens e mulheres da Wright-Patt. As nossas forças de segurança estão treinadas para responderem com rapidez às situações. Está a decorrer uma investigação”, acrescentaram através do Twitter, não confirmando qualquer registo de vítimas.

Base personnel have been directed to shelter in place until the incident is investigated

At approximately 12:40 p.m., base emergency responders (security forces, fire department) responded to a reported Active Shooter incident at the base hospital.

A polícia cortou o trânsito para o local. A base da Força Aérea tem mais de 27.000 funcionários civis e militares. A Universidade de Wright e as escolas mais próximas foram encerradas depois dos primeiros alertas.

Wright State Police have been informed that WPAFB has given an all-clear message to base personnel, advising that the reported threat at the base medical center has passed.

Everyone is still asked to stay away from the medical center on the base.

