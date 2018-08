Henrique Meirelles confirmado como candidato do Governo do Brasil nas presidenciais

O antigo ministro das Finanças do Brasil Henrique Meirelles foi confirmado esta quinta-feira como o candidato do Movimento Democrático Brasil (MDB), partido do Presidente Michel Temer, nas próximas eleições do país que decorrem em outubro.

Meirelles já havia sido anunciado como pré-candidato na disputa pela Presidência do Brasil, mas esta quinta-feira o MDB confirmou em convenção a sua candidatura.

Não há nenhuma palavra que tenha mais importância neste momento do que a confiança”, disse Meirelles após confirmar sua candidatura.

Até abril, Meirelles era ministro da Finanças do Brasil e contribuiu para acabar com a pior recessão da história do país, tendo também teve um papel fundamental como presidente do Banco Central durante o Governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).

Na convenção do MDB, Temer criticou os candidatos que serão adversários de Meirelles dizendo que eles “não têm projeto” e “vão para a baixaria”. O Presidente brasileiro também afirmou que se Meirelles foi eleito para substitui-lo na Presidência do Brasil o país terá um Governo extraordinário.

Apesar dos elogios, o antigo ministro das Finanças terá que romper o isolamento político do MDB, partido envolvido em inúmeros escândalos de corrupção que não conseguiu atrair siglas aliadas nas presidenciais.

A impopularidade de Temer cujo Governo é aprovado por apenas 3% da população, segundo as mais recentes pesquisas de opinião, também será um desafio ao novo candidato. Nas últimas sondagens divulgadas no Brasil sobre as presidenciais, Meirelles aparece com 1% das intenções de voto.

Continuar a ler