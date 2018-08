Mais de 100 pessoas envolveram-se em agressões na praia de Carcavelos. Veja os vídeos

Mais de 100 pessoas envolveram-se em confrontos físicos e verbais na sequência de uma briga entre dois rapazes. As autoridades responsáveis, Polícia de Oeiras e Cascais, tiveram de intervir, mas não foi feita nenhuma detenção.

Veja no vídeo os pormenores do confronto.

ta ai o vídeo pic.twitter.com/tZZmqJDsSh — R (@Rzxst) August 2, 2018

O subintendente da Polícia de Segurança Pública, Francisco Alves, disse em declarações à SIC que os confrontos terão começado quando um indivíduo pediu ajuda aos amigos na praia, depois de ter fugido de outro grupo que estaria atrás dele. O indivíduo tentou refugiar-se no bar da praia, tendo depois saltado do telhado do estabelecimento para pedir ajuda.

“A costa está toda patrulhada, mas face a este número de indivíduos em desordem, a equipa que aqui estava teve de pedir reforço para poder fazer uma intervenção em segurança”, acrescentou o subintendente da PSP.

Recorde que a 10 de julho de 2005 ocorreu o suposto “arrastão” — que mais tarde veio a ser provado como falso — que, supostamente, terá envolvido milhares de pessoas que invadiram esta mesma praia e levaram a cabo uma série de assaltos e agressões a banhistas desprevenidos. Este episódio ainda hoje é estudado como um exemplo de momentos em que a comunicação social falhou ao propagar uma alegada notícia falsa.

