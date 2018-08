Medalha de um dos vencedores do “Nobel da Matemática” foi roubada 30 minutos depois de ser atribuída

Bastaram apenas trinta minutos para Caucher Birkar, um dos vencedores do “Nobel da Matemática” que foi atribuído esta quinta-feira, ter ficado sem a medalha Fields, ainda durante a cerimónia de entrega do prémio mais importante na área, que este ano teve lugar no Rio de Janeiro, no Brasil.

Caucher Birkar, professor e investigador iraniano na Universidade de Cambridge, tinha deixado a medalha, a carteira e o telemóvel dentro de uma pasta em cima de uma das mesas do local. Uma pequena distração levou a que ficasse sem os bens. As forças de segurança presentes na cerimónia encontraram a pasta numa outra bancada, mas lá dentro já só tinha o telemóvel. O que aconteceu depois? O matemático nem chegou a participar na conferência de imprensa com os restantes galardoados.

Segundo O Globo, que citou fontes da Esquadra Especial de Atendimento ao Turista, um membro da organização do evento filmou o momento do roubo quando estava a captar imagens aleatórias dos convidados na cerimónia. Na gravação é possível ver o rosto dos dois suspeitos pelo roubo da medalha, que ainda não foram identificados pelas autoridades.

A organização já emitiu um comunicado a lamentar o sucedido: “o comité de organização do Congresso Internacional de Matemática lamenta profundamente o desaparecimento da mala do matemático Caucher Birkar, que continha a medalha Fields que recebeu durante a cerimónia desta manhã”, sublinhou, acrescentando que “as imagens captadas estão a ser analisadas e a organização está a cooperar com as autoridades locais em toda a investigação”.

A medalha do “Nobel da matemática” é feita em ouro, tem 14 quilates e vale aproximadamente 4,1 mil dólares (cerca de 3,5 mil euros). Num dos lados da peça está a figura de Arquimedes. Do outro lado da medalha, há uma frase inscrita em latim: “Os matemáticos do mundo inteiro atribuíram este prémio pelos seus feitos extraordinários”.

Além de Caucher Birkar, o “Nobel da Matemática”, que é atribuído de quatro em quatro anos, foi entregue este ano a Alessio Figali, um italiano que se tem dedicado às equações diferenciais parciais (utilizadas para procurar as rotas mais eficientes para o transporte de um objeto entre dois locais diferentes), a Akshay Venkatesh, um australiano especialista em teoria dos números que trabalha nos Estados Unidos da América, e a Peter Scholze, professor de Matemática na Universidade de Boston. Scholze, de 30 anos, é um dos mais novos a receber a Medalha Fields. Scholze tem trabalhado com geometria aritmética e já foi considerado o matemático mais talentoso da sua geração nessa área.

Continuar a ler