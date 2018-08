Moçambique articula com países vizinhos combate a grupos armados no norte do país

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, afirmou esta quinta-feira que o Governo está a cooperar com vários países para combater os grupos armados que protagonizam ataques a alguns distritos da província de Cabo Delgado, no norte do país. “Estamos a trabalhar com vários países para acabar com este problema”, declarou Filipe Nyusi, falando num comício no distrito de Mutarara, província de Tete.

O chefe de Estado moçambicano assinalou que os países vizinhos estão preocupados com a onda de violência que assola o norte do país. “Eles estão preocupados, porque alguns também estão a passar pela mesma situação”, declarou Filipe Nyusi.

Nyusi exortou os jovens a não aderirem a promessas obscuras de emprego, recordando que muitos acabam obrigados a integrar grupos de criminosos. “Muitos jovens pensam que vão trabalhar e depois não voltam, porque são forçados a cometer actos criminosos”, disse o Presidente moçambicano.

Dezenas de pessoas morreram na onda de violência que assola a província de Cabo Delgado, atribuída a grupos armados de inspiração islâmica. Investigadores independentes consideram que os líderes dos referidos grupos estão envolvidos no tráfico de recursos naturais, principalmente madeira, mascarando esse facto com a alegada intenção de instaurar na região o fundamentalismo islâmico.

