Siemens alcançou lucro de 11% nos últimos três trimestres

O grupo tecnológico e industrial alemão Siemens alcançou um lucro líquido de 5.248 milhões de euros, referente aos últimos três trimestres, correspondendo a mais 11% do que no período anterior.

A companhia com sede em Munique e que aprovou recentemente uma nova estrutura empresarial informou esta quinta-feira que a faturação atingiu os 60.437 milhões de euros entre outubro de 2017 e junho de 2018. A entrada de novos negócios melhorou os resultados dos três trimestres em 09% (67.596 milhões de euros). Mesmo assim, no terceiro trimestre “ganhou menos 18,5%” (1.106 milhões de euros) devido a impostos mais elevados.

De acordo com a informação divulgada pela empresa, o lucro da Fábrica Digital e outras divisões da empresa compensaram a “forte queda” registada no departamento de Eletricidade e Gás. A cotação do euro produziu um efeito negativo na faturação, que baixou no terceiro trimestre, e na entrada de contratos.

Por outro lado, a Siemens Gamesa reduziu nos últimos três trimestres (outubro de 2017-junho de 2018) o lucro operativo líquido (Ebit) em 131 milhões de euros (menos 56,2%) devido à pressão sobre os preços em contratos anteriores relacionados com turbinas eólicas. A Siemens Gamesa destaca que o contrato de 1.300 milhões de euros pela construção de um parque eólico offshore ao largo do Reino Unido.

A Siemens prevê um “modesto crescimento” no volume de negócios, mas anunciou que vai simplificar a estrutura para melhorar a eficiência concentrando-se, a partir do próximo dia 01 de outubro, em três áreas operativas: Gás e Eletricidade; Infraestruturas Inteligentes e Indústrias Digitais.

Continuar a ler