Sousa Cintra compara Renan Ribeiro a Cristiano Ronaldo

O presidente do Sporting, José Sousa Cintra, em declarações publicadas no site do clube, elogiou o guarda-redes e destacou as “provas dadas” pelo brasileiro no futebol, comparando a capacidade de trabalho do brasileiro à de Cristiano Ronaldo.

O Renan Ribeiro tem provas dadas, não é inexperiente. Outros grandes clubes, dentro e fora de Portugal, queriam-no exatamente pelas suas qualidades. Já temos um guardião, que contratámos há pouco tempo, mas a competição é muito saudável”, afirmou o presidente leonino.

Destacando, ainda, a importância da luta pela titularidade dos guarda-redes, Sousa Cintra afirmou que Renan Ribeiro “faz lembrar o Cristiano Ronaldo que sempre trabalhou e continua a trabalhar”.

O novo guardião do Sporting também aproveitou para “agradecer ao Clube e ao Presidente” pela oportunidade, sublinhando estar preparado para “dar alegrias e títulos à família Sportinguista”.

