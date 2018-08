Temperaturas podem ultrapassar as da onda de calor de 2003

As temperaturas que vão ser registadas durante os próximos dias em Portugal podem ultrapassar as que foram verificadas durante a onda de calor de 2003, uma das mais fortes alguma vez registadas na Europa e que causaram a morte a 17 pessoas no país, confirmou ao Observador o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Nessa onda de calor foi registado o máximo absoluto em Portugal, isto é, a temperatura mais alta alguma vez verificada no país: 47,3ºC na Amareleja, freguesia do concelho de Moura, em Beja. Mas esse valor pode ser ultrapassado nos próximos dias, explicam os meteorologistas, e um novo máximo absoluto pode ser atingido até sábado.

Por enquanto, até às 17h de quinta-feira, a estação do IPMA mais quente foi Alvega, uma freguesia em Abrantes onde foi registada uma temperatura de 45,2ºC. Mas outros lugares bateram recordes porque nunca tinham sido registadas temperaturas tão altas como as verificadas esta quinta-feira: são o caso de Castelo Branco (42,2ºC), Odemira (41,9ºC), Anadia (43,8ºC) e Zambujeira (41,1ºC). O caso da Zambujeira é ainda mais flagrante porque é uma região costeira, que por causa da brisa do mar não costuma alcançar temperaturas tão altas.

Segundo o comunicado do IPMA enviado às redações, a temperatura máxima registada durante a última quarta-feira, considerado o primeiro dia do calor extremo previsto para Portugal nos próximos dias, foram 42ºC em Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora; e a temperatura mínima mais alta foi registada em Portalegre com o mercúrio dos termómetros a chegar a 22,8ºC. Esses valores terão tendência a aumentar nas próximas horas: desde quarta-feira até sábado há três municípios cujas previsões meteorológicas apontam para 47ºC — Évora, Reguengos de Monsaraz e Portel — e outros 11 onde as temperaturas rondam 46ºC — Vila Velha de Ródão, Vidigueira, Vendas Novas, Santarém, Mourão, Entroncamento, Cuba, Coruche, Chamusca, Alpiarça e Almeirim.

As previsões meteorológicas nunca são completamente certeiras porque é impossível aos cientistas antecipar com rigor o tempo que vai estar no futuro. É por isso que os meteorologistas não descartam a hipótese de os termómetros ultrapassarem os 47,3ºC registados na Amareleja em 2003 e que até agora é o valor mais alto alguma vez registado em Portugal. Na informação veiculada pelo IPMA pode ler-se que “esta situação meteorológica é comparável à situação meteorológica de agosto de 2003 em Portugal Continental”. Por enquanto, entre as estações meteorológicas montadas em capitais de distrito, aquela que registou temperaturas mais altas foi Beja com 37,6ºC, mas esse valor pode ser superior noutras estações de de outros concelhos bejenses.

A par deste “episódio excecional de temperatura acima dos valores normais” que já chegou ao país após outro de “temperaturas abaixo do normal para a época do ano” vêm 11 avisos vermelhos e sete amarelos para tempo quente. Há também dois distritos (Faro e Beja) com risco máximo de incêndio, quatro com risco muito elevado (Bragança, Vila Real, Viseu e Guarda), oito com risco elevado (Beja, Évora, Setúbal, Santarém e Portalegre, Coimbra, Braga e Viana do Castelo) e quatro com risco moderado de incêndio (Leiria, Lisboa, Aveiro e Porto). A juntar a tudo isto, outro fator pode complicar ainda mais o combate ao fogo: entre as 11h59 e as 20h59 de sexta-feira, os distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda e Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo por causa da possibilidade de trovoadas.

Neste vídeo pode ver a evolução prevista do calor que vai chegar a Portugal entre terça-feira e dia oito de agosto. É como ver o planeta a respirar: a mancha avermelhada, que indica as temperaturas mais altas, inflama ao longo do dia, mas desinflama durante a noite.

Estas condições meteorológicas, embora extremas, não correspondem por enquanto a uma onda de calor: Fátima Espírito Santo, climatóloga do IPMA, explicou ao Observador que só estamos perante uma onda de calor quando as temperaturas registadas estão pelo menos 5ºC acima da média durante seis dias consecutivos. O comunicado do instituto confirma essa subida acentuada da temperatura, mas o calor extremo só deve durar entre esta quarta-feira e sábado.

Ainda assim há que ter cuidados: a climatóloga explica que a definição da climatologia não é ajustada do ponto de vista da saúde e que o calor que aí vem é “gravíssimo”. Isso é sublinhado no mais recente comunicado do IPMA: “De um modo geral, a zona de conforto térmico situa-se entre os 18° e os 26°C (humidade relativa do ar entre 30 e 70%), o calor extremo previsto para o período de 2 a 6 de Agosto originará situação de grande desconforto térmico”. A temperatura deve começar a amenizar a partir de domingo, embora mesmo a partir daí elas rondem os 35ºC ou mais pelo menos até ao final da semana que vem.

