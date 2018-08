Trump recebe nova carta de Kim Jong-un

O Presidente norte-americano, Donald Trump, recebeu na quarta-feira uma nova carta do líder norte-coreano, Kim Jong-un, na sequência da cimeira que realizaram em junho, em Singapura, indicou esta quinta-feira a Casa Branca.

Trump escreveu esta manhã na rede social Twitter a agradecer a Kim: “Obrigado pela sua simpática carta — espero que nos vejamos em breve!”.

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter – l look forward to seeing you soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2018