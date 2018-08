Ex-assistente assegura que o “declínio mental” de Donald Trump não pode ser negado

Uma antiga funcionária da Casa Branca garante, num livro que acabou de publicar, que Donald Trump tem exibido “um declínio mental que não pode ser negado”. Um excerto do novo livro de Omarosa Manigault-Newman foi publicado pela edição eletrónica do jornal DailyMail.

A antiga estrela televisiva, que apareceu no programa “The Apprentice” (“O Aprendiz”), que Trump manteve num canal televisivo, e mais tarde foi assistente do Presidente, confessou que ficou perturbada pela entrevista que Trump deu a Lester Holt. Escreveu que, enquanto assistia à entrevista na televisão, “compreendeu que alguma coisa real e séria estava a ocorrer no cérebro de Trump” e que o seu “declínio mental não podia ser negado”. E acrescentou: “Eu só pensava ‘Oh não! Oh não! Isto é mau!”

A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário.

