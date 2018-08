Jonas de saída do Benfica rumo à Arábia Saudita

O goleador do Benfica estará mesmo de saída do clube, depois de uma reunião no Seixal com o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, para acordar a saída do jogador para a Arábia Saudita.

A reunião aconteceu sem a presença do irmão de Jonas, o seu empresário, de acordo com informação avançada pela TVI24. Apesar de ter sido inscrito para o play-off da Liga dos Campeões, o jogador terá aceitado uma proposta de seis milhões de dólares por ano para rumar ao Médio Oriente.

Jonas foi determinante na conquista dos últimos três campeonatos do Benfica. Chegou à Luz a custo zero em 2014/15, proveniente do Valência, e na primeira época somou 20 golos em 27 jogos da Liga. Na segunda alinhou nos 34 jogos e apontou 32 golos. Em 2016/17 apontou 13 golos em 19 jogos da Liga. Na última temporada acabou a época com 37 golos em 41 jogos do campeonato. Ao todo são 122 golos em 152 jogos que lhe valeram dois prémios de melhor marcador da Liga e dois prémios de melhor jogador do campeonato.

No entanto, nas últimas duas temporadas época passada falhou 5 jogos devido a problemas na coluna, o que será uma preocupação para a direção do Benfica. Terá sido essa preocupação o motivo por detrás da decisão de vender o jogador por um valor abaixo da cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

