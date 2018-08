Marega faltou ao treino do FC Porto e recusa jogar Supertaça contra o Desp. Aves

Moussa Marega, o avançado maliano do FC Porto, faltou ao treino de preparação para a Supertaça e estará a recusar jogar o primeiro troféu da temporada, este sábado, frente ao Desp. Aves. De acordo com o Record, Marega está a forçar a saída para os ingleses do West Ham.

O avançado do FC Porto tem atualmente uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, mas os ingleses só estão dispostos a pagar 30 milhões para o levar para a Premier League. Segundo os jornais ingleses, no final da passada temporada, os azuis e brancos colocaram em cima da mesa uma renovação de contrato com termos melhorados e Marega parecia convencido a permanecer no Dragão – isto até o West Ham entrar na equação. Esta semana, o filho do presidente do clube inglês esteve no Porto, reuniu-se com Pinto da Costa e visitou as instalações do FC Porto.

De recordar que, durante a passada temporada, Moussa Marega chegou a confessar o desejo de jogar na Premier League. O avançado do Mali fez 41 jogos pelo FC Porto em 2017/18 e marcou 23 golos.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, explicou na conferência de antevisão ao jogo da Supertaça que decidiu deixar o jogador maliano de fora da convocatória. “Vejo a capacidade do jogador em termos técnicos, táticos e emocionais. E neste último parâmetro acho que a direção tem uma palavra a dizer, devido a um momento que é sempre difícil, naquilo que é a constituição dos plantéis”, sublinhou o técnico, acrescentando que não está preocupado com uma eventual saída de Marega.

“Estas entradas e saídas vamos ter tempo durante a semana para falar. Estou focado com os jogadores naquilo que será a resposta no jogo. Falar mais deste momento, que não é fácil, principalmente para equipas de países mais vendedores, há sempre alguma instabilidade mas isso faz parte da vida das equipas. Temos é de ter consciência para ver quem está em melhores condições”, concluiu Conceição.

