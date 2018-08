Zimbabué. Emmerson Mnangagwa vence com 50,8% dos votos, mas oposição contesta resultado

O Presidente cessante do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, antigo braço direito do seu antecessor, Robert Mugabe, derrubado em novembro, foi proclamado vencedor, à primeira volta, da eleição presidencial, com 50,8% dos sufrágios, anunciou esta sexta-feira a comissão eleitoral.

Mnangagwa superou o líder da oposição, Nelson Chamisa, que obteve 44,3% dos votos, detalhou a presidente da comissão, Priscilla Chigumba, durante uma conferência de imprensa em Harare, organizada em ambiente de tensão, com os militares a partilharem as ruas da capital. Com 50,8% dos votos, “Emmerson Mnangagwa Dambudzo, do partido Zanu-PF, é por consequência declarado Presidente eleito da República do Zimbabué, a partir de 03 de agosto”, acrescentou.

O vencedor reagiu entretanto no Twitter, agradecendo aos eleitores. “Embora tenhamos estado divididos nas urnas, estamos unidos nos nossos sonhos”, declarou. “Este é um novo começo.”

Thank you Zimbabwe!

I am humbled to be elected President of the Second Republic of Zimbabwe.

Though we may have been divided at the polls, we are united in our dreams.

This is a new beginning. Let us join hands, in peace, unity & love, & together build a new Zimbabwe for all! pic.twitter.com/FbdrixAktR

— President of Zimbabwe (@edmnangagwa) August 2, 2018