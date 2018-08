Este Ferrari não sabe nadar yo!

O dono deste Ferrari California bem que podia estar familiarizado com as líricas dos Black Company, pois também o seu desportivo “não sabe nadar”. E descobriu isso mesmo da pior forma, quando uma chuvada intensa inundou uma parte de uma auto-estrada próximo de New Jersey. O episódio ficou registado em vídeo, por aquele que parece ser o passageiro de um autocarro que circulava numa via paralela.

Perante a óbvia acumulação de água que os espera lá à frente, há condutores que optam desde logo por parar, por uma questão de segurança, o que é de longe a melhor opção. Mas talvez induzido em erro pelo veículo que tinha ao seu lado, um alto e robusto Hummer, o dono do Ferrari entendeu que não seria aquele palminho de água que o faria chegar atrasado ao destino. O Hummer continuou a bom ritmo, já com o California a conversa foi outra…

Há várias coisas que podem correr mal, todas elas muito dispendiosas de reverter. Primeiro, porque o motor pode facilmente aspirar água, o que desde logo condena o V8 a uma morte prematura, uma vez que ao contrário da mistura que habitualmente queima (14 partes de ar para uma de gasolina), a água não é compressível. Segundo, porque a parte eléctrica também não foi concebida para “banhos de imersão” e, ao mínimo curto-circuito, pára tudo, mesmo quando se está no meio de um lago.

Mas talvez o maior problema para o Ferrari, e provavelmente aquilo que fez o condutor parar, é quando a água começa a entrar no habitáculo, o que já estaria a acontecer, uma vez que, pelas imagens, o nível da água já parece estar acima do início das portas. Enfim, um erro de julgamento que vai obrigar a uma pesada factura.

