Herrera sangra, Sérgio Conceição explode, Brahimi acalma. A expulsão do técnico portista em três atos

Minuto 57 da final da Supertaça. Numa discussão de bola, Herrera é atingido pelo braço esquerdo de Jorge Fellipe. O mexicano sai mal tratado do lance: fica com o sobrolho direito aberto, o sangue a jorrar-lhe pela cara. Foi o rastilho que incendiou a partida e que culminou com a expulsão de Sérgio Conceição – a primeira na prova, como treinador mas também como jogador.

Expulsão do Sérgio Conceição… pic.twitter.com/H5RiaXHYYp — Sérgio Barbosa dos Santos (@serginiprt) August 4, 2018

Luís Godinho deixou passar o lance e nada assinalou ao jogador do Desp. Aves. Ao contrário, mostrou cartão amarelo a Sérgio Oliveira, que, antes, ou no seguimento dessa jogada que prosseguiu, tinha travado Braga.

Nesse momento, Herrera saiu disparado em direção ao árbitro, apontando para o rosto – com Maxi Pereira a seguir-lhe os passos. Só que era no banco que os ânimos mais ferviam. Enquanto o técnico adjunto, Vítor Bruno, se travava de razões com o árbitro assistente, Sérgio Conceição “voava” sobre Luís Godinho, acompanhado de Luís Gonçalves, diretor-geral do futebol portista, e de Brahimi, que tentava como podia serenar o ambiente.

Treinadores que venceram a ????Supertaça pelo FC Porto:

Stessl

Morais

Artur Jorge (3)

Carlos Alberto Silva

Robson (2)

A. Oliveira

F. Santos (2)

Otávio Machado

Mourinho

Fernandez

Rui Barros

Jesualdo

Villas Boas

V. Pereira (2)

P. Fonseca

SÉRGIO CONCEIÇÃO pic.twitter.com/y0KcJ2JtwX — playmakerstats (@playmaker_PT) August 4, 2018

Ato contínuo, o treinador dos azuis e brancos dirigiu-se ao árbitro assistente, enquanto gritava impropérios: “Isto é uma vergonha! Vão para o c******!”, disparava, enquanto virava as costas. Estava nervoso, Conceição, que vagueava, para um lado e para o outro da zona técnica. “Vão mas é para o c******!”, repetia. Pinto da Costa assistia à cena na tribuna, impávido.

Depois de um impasse – em que se chegou a duvidar se Sérgio Conceição tinha mesmo sido expulso – o técnico agarrou no casaco, não sem antes dirigir algumas palavras a Herrera. Aí sim, encaminhou-se para os balneários sob o aplauso dos adeptos portistas e ocupou um lugar num camarote, comunicando através do auricular de Vítor Bruno.

Ganharam a ????Supertaça como jogadores e treinadores:

António Oliveira

Manuel Fernandes

Rui Barros

Paulo Bento

SÉRGIO CONCEIÇÃO pic.twitter.com/IwrDxZ1UMv — playmakerstats (@playmaker_PT) August 4, 2018

Foi a primeira expulsão de Sérgio Conceição na Supertaça. Se enquanto treinador se estreou – e logo com uma vitória – este sábado, diante do Desp. Aves, como jogador fez quatro jogos (294 minutos) e viu apenas um cartão amarelo, com o Boavista, em setembro de 1997.

Entretanto, o departamento de comunicação do FC Porto já reagiu à expulsão do técnico azul e branco. “A consequência desta falta clara foi a expulsão de Sérgio Conceição. Até teria piada se não fossem velhos hábitos que é preciso erradicar“, pode ler-se, numa publicação em que é exibido o lance entre Jorge Fellipe e Herrera.

A consequência desta falta clara foi a expulsão do Sérgio Conceição. Até teria piada se não fossem velhos hábitos que é preciso erradicar pic.twitter.com/D29k6FTAy7 — FC Porto Media (@MediaPorto) August 4, 2018

