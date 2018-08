Pedro Duarte diz “Presente!”. Pede saída de Rui Rio e diz-se “preparado” para ser líder do PSD

Diz que não tem como objetivo “desgastar a liderança” de Rui Rio ou “pôr areia na engrenagem”, mas trouxe um camião cheio. O desafio é claro e, em entrevista ao semanário Expresso, Pedro Duarte, ex-líder da JSD, diz que está “preparado para liderar uma nova estratégia no PSD e uma nova esperança para o país, em nome do interesse nacional”. Por outras palavras: o PSD deve “mudar de estratégia e de liderança tão cedo quanto possível” e ele, Pedro Duarte, está “a afirmar o que pensa e a desafiar a liderança do PSD e o partido para que faça esta reflexão”.

O ex-líder da Juventude Social Democrata é o primeiro militante com notoriedade do PSD a desafiar abertamente Rui Rio na liderança do partido. Na entrevista, Pedro Duarte, de 45 anos, acusa o partido de andar a ser “aliado do Governo socialista” desde que Rui Rio é líder, isto é, nos últimos seis meses. Embora a apelide de “estratégia legítima”, a opção de Rio em não apresentar “uma única crítica direta ao primeiro-ministro ou ao PS” e de culpar apenas o modelo “geringonça” pelos erros de governação não lhe agrada. Porque relega o líder do maior partido no parlamento a muleta do PS de António Costa.

E porque está convencido que, dentro do seu partido, “a maioria não quer esta opção“. Isto apesar de Rui Rio ter sido eleito líder nem há seis meses, em janeiro.

Apesar do desafio ao líder do PSD, Pedro Duarte diz que não refletiu sobre o que pode fazer ou o que podem os militantes fazer para mudar o rumo e liderança do partido. Garante que não está “interessado em criar manobras conspirativas que visem criar turbulência” e a que sua postura é “diferente da de outros”, por não “estar com calculismos nem à espera do que possa acontecer nas legislativas para tirar proveito disso”. É por causa disso que, garante, não tem andado a reunir apoios ou a pensar em congressos extraordinários, apesar da notoriedade que ganhou no partido por ter sido líder da “jota”.

“A minha consciência cívica obriga-me a dar este passo. Faço-o por causas, não por calculismos, ou taticismos ou por ter apoios. (…) Não perdi um segundo a pensar nos métodos, no processo como isto se possa desenrolar”, garante. O que Pedro Duarte não quer é tirar o partido do centro-direita: “Hoje identifico-me muito mais com visões de alguém como Emmanuel Macron, ou de partidos como o Ciudadanos, do que com muitos partidos que integram o PPE [Partido Popular Europeu] e defendem visões nacionalistas ou estão até coligados com a extrema-direita. O PSD deveria estar a provocar este debate dentro do PPE, porque é o debate que interessa — mas sobre isso não ouvi nada a Rui Rio”, aponta.

