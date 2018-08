Pedro Sousa bate Gonçalo Oliveira e disputa final do ‘challenger’ de Liberec

O tenista português Pedro Sousa apurou-se este sábado para a final do ‘challenger’ de Liberec, na República Checa, ao vencer o seu compatriota Gonçalo Oliveira, em jogo das meias-finais da prova.

Pedro Sousa, atual 151.º do ‘ranking’ mundial, ultrapassou com relativa facilidade Oliveira, número 269 da hierarquia, ao ganhar o encontro por duplo 6-1, em apenas 40 minutos.

Na final, a disputar no domingo, o jogador luso, primeiro cabeça de série do torneio, vai medir forças com o eslovaco Andrej Martin, 213.º do mundo e segundo cabeça de série em Liberec, que este sábado afastou também sem grande dificuldade o russo Pavel Kotov, 378 do ‘ranking’, vencendo por 6-0 e 6-3, em uma hora e um minuto.

