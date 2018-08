Queda de helicóptero na Sibéria faz 18 mortos

Dezoito pessoas morreram este sábado na sequência da queda de um helicóptero na região da Sibéria, na Rússia, minutos depois da descolagem. A bordo seguiam 15 passageiros e três membros da tripulação, segundo um comunicado da companhia aérea.

De acordo com a Associated Press, a aeronave que caiu é um helicóptero russo Mi-8 da UTair. As pás do helicóptero terão colidido com um outro helicóptero na base aérea, quando se preparava para descolar.

O acidente ocorreu na base aérea de Vankor, acima do círculo polar ártico, a cerca de 2.600 quilómetros nordeste de Moscovo. Os passageiros seriam funcionários da empresa petrolífera estatal Rosneft, de acordo com a imprensa russa citada pela Associated Press.

Continuar a ler