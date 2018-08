Um prego de peixe? Não é novidade mas agora está em Algés

À entrada há uma montra frigorífica onde se pode ver o clássico hambúrguer de salmão e choco ou o de Atum, mas também as carnes, como a picanha black angus ou o tártaro de carne (estas duas últimas são algumas das novidades). Confere, estamos n’O Prego da Peixaria, mas bem distantes do centro agitado de Lisboa.

Fica no número 5A da Praceta Professor Alfredo de Sousa, em Algés. E ao passar a porta vemos a cozinha, forrada a chapa, quase como se nos encontrássemos numa garagem velha. Já na mesa, e para abrir o apetite, chega um tabuleiro com algumas entradas, são os salgados d’O Prego (a 1,90€): croquetes de carne, rissóis de camarão, pastéis ou as famosas chamuças.

A geografia do espaço está desenhada de acordo com o que se serve. Do lado direito, o peixe. Podem ver-se na parede três estruturas de metal em forma de espinha e há mesas e cadeiras em tons de branco e azul. E as novidades continuam na carta: agora há opções mais saudáveis n’O Prego. Vários peixes para grelhar, como o salmão (a 11,50€), o atum (a 16€) e a dourada (a 11,50), sempre servidos com dois acompanhamentos — as batatas Marilyn Monroe (a 1,50€), batata doce frita (a 2€) e os legumes salteados (a 1,50€) –, mas também o tártaro de salmão fresco (a 10,50€). E o hambúrguer? Aqui, já se sabe, só mesmo de peixe “e sem espinhas” — o de salmão e choco, com tomate e algas, envolto em bolo do caco de tinta de choco poderá ser uma boa escolha.

Do lado esquerdo, a carne. Na parede, desenham-se vários bifes bem vermelhos e até uma vaca com a inscrição “Queres bife?”. É uma obra de Miguel Brum, graffiter e tatuador que já trabalha com o grupo Sea Me há algum tempo — aliás foi também ele que deu vida aos projetos gráficos dos espaços de Alvalade e do Saldanha. Como não podia deixar de ser, os clássicos pregos — com lombo envolto em bolo do caco da Madeira — mantêm-se, com as várias tribos (Clássico, Dandy, Yuppie, Geek, Rockabilly e Motard) a fazerem parte da carta.

Também aqui há inovação. Agora há carnes de diferentes origens e cortes a serem servidas na tábua, sempre com dois acompanhamentos à escolha (os mesmos selecionados para os peixes). Picanha black angus (a 11,50€) é a novidade mais apelativa e com razão: as fatias de carne são finas e suculentas, servidas com com palitos de batata doce frita e legumes salteados.

As saladas — atum, rosbife, caprese e césar (entre os 8,50€ e os 9,50€) — continuam a existir, bem como uma opção de hambúrguer vegetariano (8,50€) com alho francês, ovo, batata palha, salsa e sweet shili sauce. E como O Prego da Peixaria não esquece os mais pequenos, há também um menu a pensar nas crianças. A mesa comprida, aquela que se encontra no centro da sala, está repleta de doces, sobremesas e fruta: o convite para terminar em grande. O carpaccio de maçã (a 4,50€), doce e crocante, combina na perfeição com uma bola de gelado de canela.

Entretanto, a sala, que tem lugar para 70 pessoas, está já bastante composta: há dois grupos em duas mesas compridas, mesmo em frente à cozinha, e as mesas no lado “peixe” estão completas. Os empregados andam atarefados de um lado para outro, mas nunca se esquecem de perguntar: “Está tudo bem?”. Em breve, a esplanada, que terá mais 56 lugares, não vai deixá-los descansar.

Nome: O Prego da Peixaria – Algés

Morada: Praceta Professor Alfredo de Sousa, n.º5A

Telefone: 217 651 591 ou 217 651 592

Horário: De segunda a sexta das 12h às 15h30 e das 19h à 00h00. Sábado e domingo das 12h à 00h00.

Reservas: Não aceitam

Site: www.opregodapeixaria.com

