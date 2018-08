Alexis Santos e Ana Catarina Monteiro nas finais de segunda-feira dos Europeus de natação

Os portugueses Alexis Santos e Ana Catarina Monteiro vão disputar na segunda-feira as finais dos 200 metros estilos e 200 mariposa, respetivamente, dos Europeus de natação que decorrem em Glasgow, Escócia.

Alexis nadou a meia-final em 1.59,89 minutos e avançou com o sétimo tempo entre os oito finalistas, numa prova em que Diogo Carvalho ficou com o 10.º registo, com 2.00,51 — as medalhas vão ser disputadas às 18.15.

O recorde nacional pertence a Alexis Santos, fixado em 1.58,88, em 2017, em Coimbra.

Ana Catarina Monteiro terminou em quarto lugar na primeira série dos 200 metros mariposa, com 2.08,96 minutos, oitava marca de qualificação para a final, que se realizará às 17.00.

Ana Catarina Monteiro tem como recorde nacional 2.08,76 minutos fixados a 10 de junho no Circuito Mare Nostrum, em França.

Na natação sincronizada, em esquema livre combinado, Portugal concluiu no 10.º lugar com 76,3667 pontos em equipa composta por Filipa Coelho, Barbara Costa, Filipa Faria, Francisca Fonseca, Beatriz Gama, Bruna Garcia, Maria Beatriz Gonçalves, Maria Do Carmo Martins, Mariana Teixeira e Cheila Vieira.

Este é o melhor resultado entre Europeus e Mundiais, sustentado em 22,6000 na execução, 30,6667 na impressão artística e 23,1000 na dificuldade.

Neste Europeu, havia já a registar pontuações de 75,9000 na final de equipas livre e 73,6667 no dueto livre, resultado histórico que melhora o desempenho do Europeu de Londres2016.

