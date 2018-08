Confirmados 13 casos do novo surto da epidemia de ébola na RD Congo

O número de casos confirmados do novo surto de Ébola no nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo) subiu para 13, incluindo três mortes, anunciou este sábado o Ministério da Saúde daquele país.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou que o novo surto deste vírus mortal na província de Kivu do Norte coloca desafios específicos, por ser considerada uma “zona de guerra” com diversos grupos armados ativos e milhares de civis deslocados.

A proximidade da cidade de Beni e o intenso tráfego fronteiriço com o Uganda e o Ruanda também complicam os esforços para conter a doença, que se propaga através do contacto dos fluidos corporais dos infetados, incluindo os que morreram.

A RDCongo anunciou o surgimento desta nova epidemia na quarta-feira com quatro casos confirmados, uma semana após ter declarado o fim de um anterior surto no noroeste com 33 mortes.

Ainda não é claro se existe uma relação entre o novo surto, que surgiu a 2.500 quilómetros de distância, com o anterior.

Um rápido processo de vacinação de mais de 3.300 pessoas contribuiu para conter o anterior surto, e a OMS está a tentar perceber qual a estirpe desde vírus que voltou a eclodir, e se poderão ser utilizados o mesmo tipo de vacinas.

